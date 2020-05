2 meses sin Guada. Ni olvido, ni perdón!!!

El crimen de Guadalupe, la nenita de 8 años que sucedió en Lobos está en nuestro recuerdo siempre.

Hoy se cumplen 2 meses de ese asesinato y seguimos pidiendo que su asesino no salga nunca de la cárcel: por Guada, por su familia y amigos y por toda la gente que reclama justicia para que no vuelva a ocurrir, para que no haya otra «Guada» más.

Guada nos duele a todos, duele a todas y debe seguir PRESENTE siempre, es lo menos que podemos hacer por ella y por su familia y amigos.

NO NOS OLVIDEMOS DE GUADA!!!

#NiUnaMenos