19F Día del Pañuelazo en el País

El pañuelazo de hoy, el primero del año ante el Congreso de la Nación, donde volverá a ingresar el proyecto de legalización del aborto, contará con la participación especial del grupo de feministas chilenas Las Tesis. Ayer por la tarde, luego de una entrevista colaborativa convocada por la Campaña por el Derecho al Aborto, las activistas participaron de un ensayo de la performance, que en la versión porteña tendrá una letra diferente a la cantada en Chile. En el encuentro, realizado en un teatro de la zona del Congreso, participaron también activistas históricas como la abogada Nina Brugo.

La Campaña y el grupo acordaron modificaciones a la letra de “Un violador en tu camino”, la intervención devenida himno feminista global, para que el texto se adecue al contexto argentino. En la versión que se interpretará hoy a las 19 horas (las actividades comenzarán a las 17, con presentaciones de libros, charlas y música), la performance interpelará de manera directa a la responsabilidad del Poder Legislativo y el peso de las presiones antiderechos. “El Congreso opresor es un macho violador”, advertirá la intervención artístico-militante.

Hoy se cantará:

“El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez,

que nos obliga a parir

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Maternidad como destino.

Es violación.

Es aborto clandestino.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

Y la culpa no era mía,

ni dónde estaba, ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía,

si me cuidaba, ni cómo vivía.

El violador eras vos.

El opresor sos vos.

Es el Congreso,

adonde votan

el aborto

clandestino.

El Estado opresor es un macho violador,

El Congreso opresor es un macho violador.

El violador eras vos,

el opresor sos vos.

Duerme tranquila mi niña madre,

sin que te importe quién te violó,

que por tu hijo, bebé inocente,

vela la Santa Inquisición.

El violador sos vos.

El tirano sos vos.

El opresor sos vos.

El opresor sos vos.”

Nota gentileza de Página 12.-



